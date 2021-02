No More Heroes 3: data di uscita e nuovo trailer per l'ultima fatica di Suda51

Il Nintendo Direct di stasera ha fatto da palcoscenico all'annuncio della nuova data di uscita di No More Heroes 3, accompagnata da un nuovo trailer. Il gioco di Suda51, già atteso per il 2021, farà il suo esordio sulla console ibrida della grande N sul finire della prossima estate.

Dopo essere stato rimandato lo scorso settembre a causa dei problemi provocati dalla pandemia di COVID-19, con tanto di scuse ufficiali da parte di Suda51, lo studio ha approfittato dell'appuntamento con il Nintendo Direct per annunciare la nuova data di lancio. No More Heroes 3 uscirà infatti il prossimo 27 agosto 2021. Il lungo periodo aggiuntivo di lavorazione permetterà agli sviluppatori di rifinire al meglio l'atteso titolo.

Già in precedenza Suda aveva annunciato di aver siglato una collaborazione con il fumettista e co-autore di The Boys Darick Robertson per realizzare una serie di illustrazioni dedicate a No More Heroes 3 che accompagneranno l'uscita del gioco. Insomma, bisognerà attendere ancora qualche mese per mettere le mani sulla nuova esclusiva per Nintendo Switch.