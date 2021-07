No More Heroes 3: annunciate le edizioni speciali prodotte da Pix'n Love

L'uscita di No More Heroes 3 in esclusiva Nintendo Switch è sempre più vicina: i fan di Travis Touchdown potranno godersi la nuova avventura a partire dal prossimo 27 agosto 2021, data in cui l'ultima fatica di Suda51 sarà disponibile sia in versione digitale che in edizione fisica.

Parlando a proposito delle versioni retail, arriva una sorpresa per i collezionisti: Pix'n Love ha rivelato di essere al lavoro su due diverse edizioni speciali per il nuovo episodio della serie No More Heroes, entrambe discretamente ricche di contenuti. La prima di queste, la Collector's Edition, oltre al gioco base offrirà un artbook, delle litografie e un certificato di autenticità numerato. La seconda, la Deluxe Edition, verrà invece prodotta a tiratura limitata (solo 500 pezzi) e oltre a tutti i contenuti previsti dalla Collector's avrà anche la soundtrack del gioco in vinile e il certificato di autenticità firmato da Suda51. I preordini di entrambe le versioni saranno attivi su Pix'n Love Publishing a partire da domani 8 luglio alle 5 del pomeriggio. Ricordiamo inoltre che esiste anche la Killion Dollar Trilogy di No More Heroes 3 che include anche i primi due capitoli.

Quarto titolo della serie (contando anche lo spin-off Travis Strikes Again: No More Heroes uscito nel 2019), No More Heroes 3 promette di rivelarsi un adrenalinico Action/Adventure in linea con lo stile dei predecessori e vedrà Travis tornare nella citt di Santa Destroy per difendere il mondo da una invasione aliena guidata da un principe galattico e dai suoi 10 assassini. Per avere un assaggio del gioco eccovi un video gameplay di No More Heroes 3 incentrato su violente combo.