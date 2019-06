No More Heroes 3 annunciato ufficialmente per Switch: ecco il primo trailer!

Dopo una ricca presentazione con un nuovo trailer di Luigi's Mansion 3, arriva la conferma dell'esistenza di un titolo molto richiesto dalla community!

Travis Touchdown è infatti pronto a tornare sulla console Nintendo con una nuova entusiasmante avventura! La nota ed amata IP di Suda 51 torna infatti sulla console ibrida con un capitolo principale inedito: No More Heroes 3! I videogiocatori attivi sulla console della Grande N possono dare un primo sguardo a ciò che li attende grazie al primo trailer di presentazione pubblicato: lo trovate direttamente in apertura a questa news. Vi auguriamo quindi buona visione!

Purtroppo non è stata annunciata ad ora una data di pubblicazione precisa per No More Heroes 3.