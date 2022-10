No More Heroes 3 arriva su console next-gen: il confronto tra PS5 e Switch

Quando è stato pubblicato lo scorso anno in esclusiva su Nintendo Switch, No More Heroes 3 ha portato con sé una sana dose di follia e divertimento come è lecito aspettarsi da un'opera ideata dall'istrionico Suda51.

Il titolo è da oggi disponibile anche su PC e console PlayStation e Xbox, e il canale GameXplain non si è lasciato perdere l'occasione di mettere fianco a fianco le versioni Nintendo Switch e PlayStation 5 del gioco per osservare più da vicino quanto è migliorato l'action game nel suo passaggio alle piattaforme next-gen.

Fermo restando che gli asset e la modellazione di personaggi e ambientazioni rimangono relativamente semplici, No More Heroes 3 presenta diversi aspetti migliorati su PlayStation 5. Bisogna innanzitutto considerare la maggiore nitidezza e fluidità di gioco dovute alla risoluzione 4K a 60 frame al secondo (su PC è disponibile il framerate sbloccato), ma sono evidenti anche le migliorie al sistema di illuminazione. Sebbene si tratti fondamentalmente della stessa esperienza di gioco, abbiamo di fronte una versione più godibile dell'ultima avventura di Travis Touchdown.

Lasciandovi alla visione del video comparativo che potete consultare in apertura, vi rimandiamo alla nostra Recensione di No More Heroes per ulteriori approfondimenti sul titolo firmato Suda51 e Grassopher Manifacture.