No More Heroes 3 arriverà su PS5 e Xbox Series X/S? Parla Suda51

No More Heroes 3 ha fatto il suo esordio in esclusiva Nintendo Switch lo scorso 27 agosto 2021, segnando il ritorno della serie principale con protagonista Travis Touchdown a 11 anni di distanza dal secondo capitolo arrivato originariamente su Wii. Finora però non si è mai parlato di altre possibili versioni per il gioco.

Sulla possibilità che il terzo episodio della serie possa arrivare anche su altre piattaforme, come per esempio PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, ha detto la sua Suda51 nel corso di un'intervista al portale The Gamer. Alla domanda se il suo ultimo gioco possa vedere la luce anche su altri sistemi, il game director è stato piuttosto chiaro: No More Heroes 3 resterà su Switch. "Non ci sono piani per il momento", questo il breve commento sulla questione espresso da Suda51. Allo stato attuale delle cose appare molto difficile, quindi, che il titolo possa oltrepassare i confini della console ibrida Nintendo.

No More Heroes 3 ha avuto un'accoglienza altalenante da parte della critica internazionale: in molti hanno elogiato l'ultimo titolo sviluppato da Grasshopper Manufacture, ma altrettanti sono stati i commenti negativi sull'opera. Se volete un'idea più chiara di ciò che offre la frenetica avventura per Switch, potete leggere la nostra recensione di No More Heroes 3. Nel frattempo Suda51 guarda al futuro con cinque giochi già in sviluppo.