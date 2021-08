No More Heroes 3 in arrivo su Nintendo Switch: Travis Touchdown torna nella nostra video recensione!

Tra le novità vidoeludiche in arrivo su Nintendo Switch in questo finale della stagione estiva, troviamo anche la nuova creazione a firma del game director nipponico Suda 51.

Dopo aver proposto agli appassionati della serie il peculiare spin-off Travis Strikes Again: No More Heroes, l'autore ha infine concluso anche i lavori su No More Heroes III. Il titolo, atteso in esclusiva su Nintendo Switch, proporrà una nuova avventura con protagonista l'eccentrico Travis Touchdown, che per l'occasione torna a brandire la sua iconica Beam Katana. Tra insolite spade laser, minacce aliene e combattimenti che non esitano a rievocare lo stile degli scontri di wrestling, No More Heroes III segnerà la fine dell'epopea del personaggio.



Proprio di recente, infatti, Suda 51 ha confermato che No More Heroes III sarà l'ultimo capitolo della serie, che concluderà dunque il proprio viaggio come trilogia: il team di Grasshopper Manufacture avrà confezionato un degno epilogo? Per raccontarvi ogni caratteristica del nuovo No More Heroes, la Redazione ha confezionato una ricca video recensione dedicata. Disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, il filmato è pronto per presentare i principali dettagli sul gioco Nintendo Switch. Non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!