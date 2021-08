No More Heroes 3 sarà l'ultimo capitolo della serie, la conferma di Suda51

In coincidenza con il debutto odierno di No More Heroes 3 su Nintendo Switch, l'istrionico game director Goichi Suda, conosciuto più comunemente come Suda51, ha voluto dedicare un sentito messaggio indirizzato ai fan della serie.

Oltre che per ringraziare i fan e presentare la sua nuova opera colma di follia e stravaganza, sembra proprio che il messaggio curato da Suda51 stia anche a mettere in chiaro che questo sarà l'ultimo capitolo della serie. Il messaggio che trovate più in basso, che fa riferimento alla "conclusione della battaglia finale di Travis", è un vero e proprio messaggio d'addio all'amato protagonista e a tutti i giocatori che nel corso di questi anni si sono lasciati catturare dalla serie, sin dalla pubblicazione del primo episodio avvenuta su Nintendo Wii.

Il director nipponico non ha poi mancato di svelare alcune curiosità su quest'ultimo episodio del franchise. A quanto pare, l'idea originale prevedeva l'intitolazione "No More Heroes 3 Final Bout - All-Out Galactic War!", tuttavia Suda51 ha optato per un nome più sobrio e striminzito essendosi ispirato alla serie cinematografica di Rocky.

Se volete saperne di più sull'ultima avventura di Travis Touchdown, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di No More Heroes 3. Il titolo è stato accolto generalmente bene dalla critica internazionale, sebbene non siano mancati i giudizi più tiepidi.