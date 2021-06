No More Heroes 3: un lungo e coinvolgente video-gameplay dal Nintendo Treehouse

Sebbene non sia stato presente nel corso dell'evento principale, il Nintendo Direct dell'E3 2021, No More Heroes 3 ha goduto di un ampio spazio durante il successivo Nintendo Treehouse, dove è stato mostrato un corposo gameplay trailer tutto incentrato sulla nuova avventura di Travis Touchdown.

Il filmato ci ha così dato un assaggio più approfondito di ciò che offre il prossimo titolo firmato Grasshopper Manufacture: ampio focus sul sistema di combattimento, che si preannuncia ancora più adrenalinico e variegato rispetto a quanto offerto dai predecessori, ma non manca nemmeno uno sguardo all'appartamento di Travis, con la possibilità quindi di avere accesso a diversi elementi volti a personalizzare il nostro eroe. Spazio anche a una delle diverse Boss Fight che il titolo completo ci offrirà, e che promettono di dare vita a battaglie epiche dove ogni singolo colpo può fare la differenza per ottenere la vittoria.

La presentazione si chiude con un intervento di Suda51 in persona: la mente dietro la serie di No More Heroes ha fornito ulteriori dettagli sul gioco assicurando che il team di sviluppo sta lavorando duramente per portare a termine tutte le ultime rifiniture in vista del debutto nei negozi fisici e digitali, fissato per il 27 agosto 2021 in esclusiva Nintendo Switch. Se siete curiosi potete guardare il video introduttivo di No More Heroes nell'attesa, oltre a un filmato sul riassunto dei primi due capitoli di No More Heroes.