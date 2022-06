No More Heroes 3: come sarà su PlayStation 5? Ecco il primo gameplay

Nel corso di uno streaming organizzato da Marvelous Entertainment, il publisher nipponico ha solleticato la curiosità degli appassionati delle avventure di Travis Touchdown mostrando le primissime scene di gameplay tratte dalla versione PlayStation 5 di No More Heroes 3.

In questa sua nuova iterazione, l'odissea action adventure di Suda51 e Grasshopper Manufacture proporrà un comparto grafico potenziato da texture maggiormente definite, un framerate aumentato e dal supporto a risoluzioni più elevate, a cui si aggiunge l'abbattimento dei tempi di caricamento su console nextgen e PC dotati di SSD o memorie NVMe.

Il filmato di gioco propostoci da Marvelous, pur essendo in lingua inglese, ci permette comunque di apprezzare gli interventi compiuti dal team al seguito di Suda51 per attualizzare l'esperienza di gioco offerta dall'ultimo atto della serie di Travis Touchdown, il cui lancio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S era e continua ad essere previsto "più avanti nel 2022".

A chi ci segue, ricordiamo che l'ultima iterazione di No More Heroes 3 verrà commercializzata in Occidente anche in un'edizione retail comprensiva di cofanetto celebrativo, artbook con copertina morbida e 70 pagine, la colonna sonora su CD e Santa Destroy in una targa commemorativa.