No More Heroes 3: ecco il primo gameplay... coperto dalla faccia di Suda51

Suda51 è un gran burlone. Nel corso del New Game+ Expo, il famoso game designer giapponese è intervenuto per presentare il primo video di gameplay di No More Heroes, hack 'n' slash in sviluppo presso gli studi di Grasshopper Manufacture esclusivamente per Nintendo Switch.

Peccato che l'intera sessione di gameplay sia stata parzialmente coperta dal suo faccione! Mentre scorrevano le immagini in sottofondo, Goichi Suda parlava di un argomento completamente differente, senza nemmeno fare un accenno a No More Heroes 3! Di conseguenza, sebbene sia possibile vedere il gioco in movimento, risulta davvero arduo farsi un'idea ben precisa sul gioco, anche perché il personaggio principale, Travis Touchdown, è sempre coperto. Giudicate voi stessi guardando il filmato in apertura di notizia!

No More Heroes 3, ricordiamo, è stato annunciato durante il Nintendo Direct dell'E3 2019. La storia avrà luogo a Santa Destroy, dove Travis sarà chiamato a difendere il mondo da un'invasione aliena. Al momento, No More Heroes 3 è atteso esclusivamente su Nintendo Switch nel corso del 2020.