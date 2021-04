No More Heroes 3, gameplay e informazioni: diretta con Suda51 l'8 aprile

In seguito al rinvio di No More Heroes III al 2021, il team guidato da Suda51 è pronto a presentare una vasta selezione di nuovi dettagli sulla prossima avventura di Travis Touchdown.

Dopo aver presentato al pubblico un nuovo trailer di No More Heroes III in occasione dell'ultimo Nintendo Direct, l'istrionico autore nipponico è pronto a presentare una diretta streaming dedicata alla sua prossima creazione. L'appuntamento è decisamente imminente, con l'evento fissato per la giornata di domani, giovedì 8 aprile. Lo show prenderà il via alle ore 14:00 del fuso orario italiano: direttamente in apertura a questa news potete già trovare l'anteprima dell'appuntamento a firma Grasshopper Manufacture.

Alla diretta, oltre a Goichi "Suda51" Suda, saranno presenti anche Mafia Kajita, conduttore e giornalista parte della redazione del portale di informazione videoludica giapponese 4Gamer, e Shishiro Botan, una Virtual YouTuber nipponica. Durante la trasmissione, battezzata "No More Broadcast Station 5.1 GMh" saranno diffuse nuove informazioni su No More Heroes III. Lo show accoglierà inoltre una sessione di gioco tratta dall'esclusiva Nintendo Switch. Un'occasione interessante in attesa dell'esordio del titolo, fissato per il prossimo 27 agosto 2021.



In attesa del debutto della nuova avventura di Travis Touchdown, ricordiamo che è già stato confermato che il prossimo gioco di Suda51 sarà basato su di una nuova IP.