No More Heroes 3 riceve un nuovo trailer ai Game Awards 2019

Durante il pre-show della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019 c'è stato spazio anche per un nuovo, lungo trailer di No More Heroes 3, titolo di Grasshopper Manufacture attualmente in sviluppo per Nintendo Switch.

Il filmato, intitolato "The Return" e lungo ben 5 minuti, è in realtà realizzato in animazione tradizionale e ci introduce agli eventi del gioco. Potete ammirarlo in apertura di notizia, buona visione. La descrizione allega al trailer ci informa inoltre che la colonna sonora del gioco è realizzata da Nobuaki Kaneko, e che Robin Atkin Downes tornerà per riprendere il suo ruolo di Travis Touchdown, protagonista della serie. Per l'occasione, torna anche Yusuke Kozaki, veterano della serie, in qualità di lead character designer.

Il lancio di No More Heroes 3, ricordiamo, è previsto su Nintendo Switch nel corso del 2020.