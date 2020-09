No More Heroes 3 per Nintendo Switch rinviato al 2021

Grasshopper Manufacture ha annunciato che No More Heroes 3 non uscirà nel 2020 come inizialmente previsto, il nuovo gioco di Suda51 è ora atteso per il 2021, una finestra di lancio più precisa non è stata comunicata.

Il team fa sapere di aver riscontrato problemi dovuti alla pandemia COVID-19 e per questo si è reso necessario un rinvio, così da avere tutto il tempo necessario per rifinire al meglio il progetto. Suda51 si è scusato per il ritardo su Twitter ma data l'attuale situazione internazionale non sarebbe possibile riuscire a terminare i lavori in tempo e in totale sicurezza, la priorità resta infatti la salute dei dipendenti di Grasshopper Manufacture.

No More Heroes III è ora atteso per il 2021 in esclusiva su Nintendo Switch, Suda ha anche annunciato di aver siglato una collaborazione con Darick Robertson, fumettista e co-autore di The Boys, per realizzare una serie di illustrazioni dedicate a No More Heroes 3, potete vedere la prima (intitolata Demzamtiger & His Master) in calce alla notizia.

A luglio, Suda51 ha mostrato due secondi di No More Heroes 3 in un brevissimo teaser trasmesso durante l'evento estivo di Devolver Digital, in questi mesi lo studio ha dovuto fronteggiare come detto varie difficoltà legate all'emergenza COVID-19, possiamo dunque aspettarci novità nel corso dei prossimi mesi.