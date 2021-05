No More Heroes 3: il nuovo trailer riassume la storia dei primi capitoli

Avete intenzione di giocare il nuovo No More Heroes 3 ma non ricordate gli eventi dei precedenti capitoli? Allora il nuovo filmato pubblicato da Grasshopper Manufacture e Suda51 fa proprio al caso vostro.

L'ultimo trailer dell'esclusiva Switch, infatti, non è altro che una sorta di ricapitolazione degli eventi visti nei seguenti episodi della serie: No More Heroes, No More Heroes 2: Desperate Struggle e Travis Strikes Again: No More Heroes. Si tratta quindi del video perfetto da rivedere per rinfrescarsi la memoria e prepararsi al debutto del terzo capitolo. Prima che vi fiondiate a vedere il trailer, sappiate che questo presenta una restrizione legata all'età per via della presenza di contenuti vietati ai minori e, di conseguenza, occorre dimostrare di aver raggiunto la maggiore età su YouTube per poterlo visualizzare correttamente.

Vi ricordiamo che No More Heroes 3 raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 27 agosto 2021, in esclusiva su Nintendo Switch. Sapevate che proprio qualche giorno fa è stata annunciata la Killion Dollar Trilogy di No More Heroes 3, la quale include anche gli altri capitoli della serie per la console ibrida Nintendo?