No More Heroes 3 pronto al 50%: tra le ispirazioni Suda 51 cita Rocky 3!

Nintendo e Suda 51 hanno scatenato la gioia dei fan della serie di No More Heroes con la trasmissione, durante il Nintendo Direct organizzato per l'E3 2019, del trailer di annuncio di No More Heroes 3.

Dopo il susseguirsi di diversi rumor, l'autore ha così confermato il ritorno sulle scene di Travis Touchdown, per un nuovo capitolo principale della serie. Ad ora, non sono state condivise molte ulteriori informazioni sul progetto, ma Suda 51 ha avuto modo di discuterne nel corso di un'intervista concessa a Rocket Beans TV Gaming durante la Gamescom 2019. Diversi gli spetti della produzione citati nel corso della chiacchierata.

Discutendo delle proprie fonti d'ispirazione per No More Heroes 3, lo sviluppatore videoludico ha citato Rocky 3. Nel film, ha ricordato Suda 51, il protagonista, nonostante l'avanzare dell'età, sconfigge avversari sempre più forti e questo elemento è in parte simile ha ciò che l'autore ha in mente per la terza avventura di Travis Touchdown. Nel corso dell'intervista, inoltre, è stato comunicato che lo sviluppo di No More Heroes 3 è attualmente a metà strada: il 50% del lavoro è infatti già stato ultimato. Suda 51 ha inoltre evidenziato la volontà di creare qualcosa che possa superare le aspettative del pubblico e confermato il possibile ritorno nel gioco di volti già noti nella serie.



In apertura, potete trovare la divertente intervista a Suda 51: siete ansiosi di scoprire nuove informazioni su No More Heroes 3?