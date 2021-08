No More Heroes 3 e Psychonauts 2 tra le nuove uscite videogiochi della settimana

Quest'ultima settimana di agosto riserva diverse sorprese per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi, con l'arrivo di numerosi titoli molto attesi tra cui Psychonauts 2 di Double Fine Productions. Ecco la lista completa delle novità.

Il 24 agosto escono Aliens Fireteam Elite, King's Bounty 2 e Sniper Ghost Warrior Contracts 2 per PlayStation 5, il giorno successivo saranno disponibili Have a Blast, Hotel Life A Resort Simulator e i due Spelunky per Nintendo Switch.

Nuovi videogiochi in uscita

Fling to the Finish [PC] – 23 agosto

Aliens Fireteam Elite [PC, PS5, XSX, PS4, XBO] – 24 agosto

King's Bounty 2 [PC, PS4, XBO, Switch] – 24 agosto

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 [PS5] – 24 agosto

Psychonauts 2 [PC, XSX, XBO] – 25 agosto

Have a Blast [PC, Switch] – 26 agosto

Hotel Life A Resort Simulator [PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch] – 26 agosto

Spelunky [Switch] – 26 agosto

Spelunky 2 [Switch] – 26 agosto

Baldo [PC, PS4, XBO, Switch] – 27 agosto

No More Heroes 3 [Switch] – 27 agosto

Tormented Souls [PC, PS5, XBX, Switch] – 27 agosto

La settimana si chiude con Blado di NAPS Team, No More Heroes 3 per Nintendo Switch e con l'horror Tormented Souls. Sebbene le novità non siano tantissime (in attesa dei giochi in uscita a settembre) possiamo affermare che la stagione videoludica sta ripartendo dopo la (relativa) pausa estiva che ha visto pochissimi titoli uscire a luglio e agosto.