No More Heroes 3: pubblicato il nuovo trailer e annunciata la Killion Dollar Trilogy

Proprio come promesso, il publisher Marvelous e gli sviluppatori di Grasshopper Manufacture hanno tenuto quest'oggi un nuovo evento in live dedicato a No More Heroes 3, il nuovo capitolo della serie action diretta dall'eccentrico Suda 51.

In cima alla notizia potete gustarvi il nuovo pittoresco trailer da sette minuti dedicato a No More Heroes 3, pieno zeppo di siparietti stravaganti e trovate comiche tipiche dello stile di Suda 51, e che ci permette di tornare ad ammirare in azione il titolo.

Il "No More Broadcasting 5.1 GHm" si è però rivelato la giusta occasione per annunciare anche la Killion Dollar Trilogy, una raccolta che include i precedenti episodi del franchise, tra cui troviamo No More Heroes 1+2 per Switch, una copia fisica di No More Heroes 3, insieme ad una scatoletta speciale con tanto di artwork curato da Yusuke Kozaki. Al momento il prodotto è previsto esclusivamente per il mercato giapponese, e sarà venduto al day one in concomitanza con il debutto di No More Heroes 3 al prezzo di 9.800 yen (pari a 75 euro all'incirca).

Ricordiamo che No More Heroes 3 sarà pubblicato il 27 agosto in esclusiva su Nintendo Switch. Suda 51 ha confermato che dopo il lancio del gioco si dedicherà ad una nuova IP. Se siete curiosi di approfondire la folle poetica del creativo nipponico, vi rimandiamo al nostro Speciale su Suda 51 in attesa di scoprire No More Heroes 3.