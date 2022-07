No More Heroes 3: quando esce su PC, PlayStation e Xbox? Lo svela il nuovo video gameplay

La versione PC, PlayStation e Xbox dell'odissea action adventure di Suda51 ha finalmente una data di lancio: ad annunciarla sono i ragazzi di Grasshopper Manufacture con il nuovo video gameplay di No More Heroes 3 appena condiviso dai publisher XSEED e Marvelous Entertainment.

L'ultimo atto della frizzante esperienza vissuta dagli emuli di Travis Touchdown sarà foriera di novità: rispetto alla versione originaria per Nintendo Switch approdata sulla console ibrida ad agosto 2021 (qui trovate la nostra recensione di No More Heroes 3 su Switch), la riedizione per PC e sistemi Microsoft e Sony vanterà un comparto grafico con texture maggiormente definite, il supporto a risoluzioni più elevate e un framerate aumentato.

Il nuovo video gameplay propostoci da XSEED e Marvelous testimonia il lavoro svolto da Suda51 e compagni per attualizzare l'esperienza grafica e ludica di NMH3, partendo ovviamente dai benefici offerti dall'aumento del framerate nella fluidità e responsività dei combattimenti.

La commercializzazione di No More Heroes 3 è prevista in Europa per il 14 ottobre 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il gameplay di No More Heroes 3 su PlayStation 5 mostrato a fine giugno dalla divisione nipponica di Marvelous Entertainment.