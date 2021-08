No More Heroes 3 recensioni: come se la cava il nuovo gioco di Suda51?

No More Heroes 3 è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch, come è stato accolto il nuovo gioco di Suda51 dalla stampa internazionale? I primi voti sono in larga parte positivi anche se non mancano giudizi tiepidi e recensioni negative.

Su Metacritic No More Heroes 3 ha un punteggio di 76/100 ma c'è da dire che il Metascore è sicuramente destinato a cambiare dal momento che le recensioni online sono ancora poche, con embargo scaduto solamente da una manciata di ore.

Tra i voti positivi troviamo quelli di Press Start Australia (95/100), Attack of the Fanboy (90/100), Nintendo Life (80/100), TheSixthAxis (90/100), Hardcore Gamer (90/100), IGN Japan (90/100) e Hobby Consolas (85/100). Voti discreti da parte di Siliconera (70/100), Shacknews (70/100), Nintendo World Report (65/100), IGN USA (60/100) e Washington Post (67/100), non mancano poi voti più bassi tra i quali quelli di JeuxVideo (50/100), Slant Magazine (50/100) e Vooks (50/100), infine GameSpot USA ha concluso la sua recensione con un voto pari a 4/10, il più basso in assoluto per No More Heroes 3.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di No More Heroes 3 a cura di Stefano Calzati ricordandovi che il gioco è disponibile da venerdì 27 agosto solamente su Nintendo Switch.