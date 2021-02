No More Heroes 3, ma a seguire una nuova IP: le anticipazioni di Suda 51

Con l'arrivo di No More Heroes 3 nel 2021, Travis Touchdown tornerà a cimentarsi in scontri improbabili all'insegna dell'azione più pura, ma sembra che per il momento non sia previsto un ulteriore sequel.

Ad anticiparlo è lo stesso Suda 51, istrionico sviluppatore videoludico giapponese autore della saga di No More Heroes. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Nintendo Force, l'autore ha dichiarato che dopo aver portato a compimento il terzo capitolo della saga, passerà a dedicarsi ad una nuova IP. A quanto pare peraltro Suda 51 ha già le idee piuttosto chiare in mente: pur anticipando di non voler offrire in questa fase troppi dettagli in merito, l'autore ha infatti offerto alcuni piccoli indizi.



Il più curioso di questi è sicuramente il riferimento alla pellicola cinematografica Le Avventure di Buckaroo Banzai. Film firmato da W. D. Richter, quest'ultimo è esordito in sala nel corso del 1984, proponendo al pubblico un peculiare mix di fantascienza, azione e commedia. Basti ricordare che il protagonista altri non è che un fisico, neurochirurgo, pilota collaudatore e musicista rock pronto a fronteggiare una minaccia aliena. Insomma, sembra proprio che Suda 51 sia pronto a scatenare ancora una volta la sua notevole fantasia!



Nel frattempo, non resta che attendere novità su No More Heroes 3: che il Nintendo Direct di stasera possa essere l'occasione giusa?