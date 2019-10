No More Heroes 3, Suda 51 presenta due Boss: nuovo trailer presto in arrivo?

Nel corso della giornata odierna, mercoledì 23 ottobre, in Giappone si è svolta una speciale conferenza stampa, trasmessa da IGN Japan e durante la quale Suda 51 ha offerto diversi aggiornamenti sui suoi nuovi progetti.

Durante l'appuntamento, l'autore ha infatti annunciato e condiviso i primi dettagli su Hotel Barcelona, gioco horror da lui realizzato in collaborazione con Hidetaka "Sweary" Suehiro, creatore di Deadly Premonition. Suda 51 ha usufruito del medesimo palcoscenico anche per aggiornare il pubblico sull'andamento dello sviluppo di No More Heroes 3. In particolare, durante la diretta streaming il director ha mostrato alcuni artwork, raffiguranti Boss che potremo incontrare nel corso delle nuove avventure di Travis Touchdown.

Tra questi, troviamo Kimmy Howell, di ritorno da No More Heroes 2, con un look realizzato da Mari Shimazaki, già designer per Bayonetta. Durante l'evento, Suda 51 ha inoltre presentato tre differenti forme di Destroyman, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Riferendosi all'artwork di "Final Destroyman" Suda 51 avrebbe affermato di volerlo in realtà conservare per un eventuale No More Heroes 4! Infine, elemento decisamente intrigante, secondo quanto riportato sul noto forum ResetEra, i presenti all'evento avrebbero avuto modo di visionare un trailer "work-in-progress" di No More Heroes 3. Quest'ultimo, con una durata riferita di circa cinque minuti, non è stato mostrato durante la diretta streaming.



In attesa dell'eventuale pubblicazione del filmato, ricordiamo che, secondo quanto riportato ad agosto, No More Heroes 3 è completo per circa il 50%.