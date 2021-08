No More Heroes 3, Suda 51 pronto al futuro: già cinque giochi in sviluppo

In occasione del debutto della nuova avventura di Travis Touchdown, Suda 51 ha confermato che No More Heroes 3 sarà l'ultimo capitolo della saga, una dichiarazione sulla quale emergono ora ulteriori dettagli.

In occasione di una diretta organizzata proprio per il debutto di No More Heroes III, l'autore videoludico ha infatti spiegato che l'IP è stata concessa a Grasshopper Manufacture per un periodo di utilizzo di soli cinque anni. Con questi ultimi ormai conclusi, la saga tornerà ad essere esclusiva proprietà di Marvelous: ogni decisione sul futuro di No More Heroes non sarà dunque più responsabilità del team di Suda 51.

Anche senza Travis Touchdown, il futuro della software house sembra ad ogni modo essere decisamente denso di impegni. L'autore giapponese ha infatti confermato che il team è già al lavoro su ben cinque progetti, tre dei quali proporranno delle nuove IP. In questa fase, Grasshopper Manufacture punta a concentrarsi su proprietà intellettuali delle quali può avere il pieno controllo, una circostanza che esclude dunque dal computo serie quali Killer7, Killer is Dead o Lollipop Chainsaw. In linea generale, Suda 51 vorrebbe concentrarsi sul genere Action, senza però abbandonare la componente Adventure.



In attesa di maggiori dettagli sui futuri progetti dell'istrionico autore, sulle nostre pagine trovate la video recensione di No More Heroes III.