No More Heroes 3: Suda mostra appena 2 secondi di gameplay nel Devolver Direct

Quel gran burlone di Goichi "Suda51" Suda ha colpito ancora. Il game designer continua ad apparire nei posti più inaspettati senza alcun preavviso, mostrando stralci di gameplay di No More Heroes 3.

Lo scorso 23 giugno Suda51 è intervenuto durante il New Game+ Expo presentando il primo video gameplay di No More Heroes 3, anche se chiamarlo così sarebbe un'offesa nei confronti di tutti i veri video di gameplay. Il filmato proiettato, infatti, era coperto dalla faccia di Suda, che nel frattempo sproloquiava su un argomento completamente slegato dal gioco.

Ieri sera il designer è comparso di nuovo senza preavviso, più precisamente durante i titoli di coda del Devolver Digital Direct, quando la videocamera lo inquadra mentre gioca a No More Heroes 3. La scena, tuttavia, dura pochissimo, pertanto non possiamo far altro che accontentarci di due miseri secondi gameplay con Travis fermo immobile... almeno stavolta non c'era la faccia di Suda a coprirli!

Potete ammirarli anche voi, quando volete, nel video in cima a questa notizia, ma ci sono altre due interessanti cose da notare. Nella brevissima clip, No More Heroes 3 (che ricordiamo essere stato annunciato in esclusiva per Nintendo Switch) - gira chiaramente su Windows, mentre Suda51 tiene tra le mani un controller per Xbox 360: evidentemente, si tratta di una bulid per sviluppatori. Abbiamo poi scoperto che, nel video ufficiale caricato dal canale di Devolver Digital, questo breve siparietto è stato sostituito da un'altra scena, nella quale Suda51 si limita a mostrare il pollice in su (trovate uno screenshot in basso). Chissà come mai! Vi salutiamo ricordandovi che No More Heroes 3 è atteso esclusivamente su Nintendo Switch nel corso del 2020.