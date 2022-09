No More Heroes 3, Travis arriva su PC, Xbox Series X e PS5: i primi 18 minuti di gameplay

Dopo l'iniziale esordio del titolo in esclusiva su Nintendo Switch, è ormai vicinissimo il momento del debutto di No More Heroes 3 su PC e console Sony e Microsoft.

L'ultima creazione firmata da Suda51 si appresta infatti a raggiungere i lidi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, con un porting dedicato. In vista di questo secondo Day One, il team di Grasshopper Manufacture ha deciso di offrire al pubblico uno sguardo sulle performance del gioco sui nuovi hardware.



Direttamente in apertura a questa news, potete trovare un lungo video gameplay, che consente di osservare in azione i primi 18 minuti di No More Heroes 3, registrati su di una PlayStation 5. Il porting dell'ultima avventura di Travis Touchdown porterà con sé alcune novità, tra le quali spicca l'aggiunta del doppiaggio in lingua giapponese. In origine, il pubblico Nintendo Switch aveva infatti potuto fruire esclusivamente del doppiaggio in lingua inglese. In aggiunta, una risoluzione più elevata e migliorie tecniche andranno ad arricchire ulteriormente l'esperienza.



La riedizione di No More Heroes 3 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 14 ottobre 2022. Nel frattempo, Suda51 sta già lavorando a nuovi progetti videoludici, i primi ad essere pubblicati dopo l'acquisizione di Grasshopper da parte di NetEase Games.