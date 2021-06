No More Heroes 3: Travis Touchdown combatte nel video introduttivo dell'esclusiva Switch

In coincidenza dell'apertura ufficiale dell'E3 2021, i vertici di Marvelous ci reimmergono nelle atmosfere di No More Heroes 3 pubblicando il trailer introduttivo del prossimo capitolo in esclusiva Nintendo Switch della funambolica avventura action di Travis Touchdown.

Il nuovo filmato datoci in pasto dal publisher giapponese riassume l'esperienza ludica, orgogliosamente sopra le righe, che andrà a caratterizzare la prossima opera firmata da Suda51. In calce alla notizia trovate il link al video che, come avvenuto per il trailer sulla storia di No More Heroes, è soggetto alle norme di YouTube per i video con restrizioni di età in funzione della presenza di contenuti vietati ai minori.

L'uscita di No More Heroes 3 è prevista per il 27 agosto. Nell'attesa di tuffarci nell'universo action dell'ultima fatica di Grasshopper Manufacture, vi invitiamo a compiere un viaggio nella poetica di Suda 51 leggendo il nostro speciale a firma di Federico Sardo.

Sapevate inoltre che No More Heroes 1 e 2 sono disponibili su PC? Le prime due avventure di Travis Touchdown sono approdate su Steam il 9 giugno scorso, con migliorie al comparto grafico che spaziano dall'aumento delle texture al supporto ai 60fps.