No More Heroes 3: Travis viaggia verso Neo Brazil e i suoi panorami mozzafiato

No More Heroes 3 si sta avvicinando a grandi passi verso il suo debutto nei negozi fisici e digitali di tutto il mondo: l'uscita della nuova fatica di Suda51 è fissata per il 27 agosto 2021, giorno in cui sarà disponibili come esclusiva per Nintendo Switch.

Con ancora poche settimane prima del debutto sul mercato, ogni occasione è buona per mostrare ulteriori assaggi della prossima avventura di Travis Touchdown. Il nuovo trailer non mostra sequenze di combattimento, ma ci introduce in alcune nuove location che potremo visitare nel corso dell'avventura. Una parte del gioco si svolgerà a Neo Brazil, un'area soleggiata di vaste dimensioni che offre alcuni panorami spettacolari. Non solo: il nuovo filmato ci dà un assaggio anche della Damon Tower, un gigantesco edificio posto al centro di un deserto, dove probabilmente si svolgerà un'importante fase dell'avventura. Lo sviluppatore Grasshopper Manufacture non mostra in maggiore dettaglio quali saranno le attrazioni e i principali punti d'interesse di queste due nuove aree, alimentando così la curiosità dei fan di scoprire quali sorprese e insidie attendono Travis una volta giunto in questi luoghi.

Ricordiamo che sono state annunciate le edizioni speciali di No More Heroes 3 realizzate da Pix'n Love, che offriranno diversi intriganti extra per i collezionisti. Di seguito ecco anche un trailer sulle violente combo di No More Heroes 3.