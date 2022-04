No More Heroes 3, è ufficiale: l'opera di Suda 51 arriva su PC, PlayStation e Xbox

A definitiva riprova delle anticipazioni sull'arrivo di No More Heroes 3 su PS5 e Xbox Series X/S, i curatori dei social di XSEED confermano che l'ultima avventura di Travis Touchdown approderà nei prossimi mesi su PC, PlayStation e Xbox.

La nuova versione dell'opera firmata da Suda 51 e dal team di Grasshopper Manufacture vanterà un comparto grafico attualizzato con texture maggiormente definite, il supporto alle risoluzioni più elevate, un aumento nel framerate e dei tempi di caricamento sensibilmente ridotti, soprattutto su console nextgen e PC con SSD o memorie NVMe.

La commercializzazione delle nuove edizioni di No More Heroes 3 è prevista "più avanti nel 2022" (presumibilmente in autunno o nel corso delle festività natalizie) su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La nuova trasposizione dell'odissea action adventure di Travis Touchdown verrà proposta anche in edizione retail all'interno di uno speciale cofanetto che comprenderà l'artbook con copertina morbida e 70 pagine, un CD con brani selezionati dalla colonna sonora e una targa commemorativa di Santa Destroy.

In attesa di ammirare le primissime scene di gameplay tratte dalla nuova versione di NMH3, vi rimandiamo alla nostra recensione di No More Heroes 3 a firma di Stefano Calzati.