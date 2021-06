No More Heroes 3, violente combo in azione: nuovo gameplay per l'esclusiva Nintendo

In occasione del'E3 2021, Travis Touchdown è tornato a mostrarsi in azione in un ricco video gameplay di No More Heroes III, trasmesso in occasione del Nintendo Treehouse Live.

A breve distanza dall'appuntamento, il prossimo capitolo della saga firmata da Suda 51 torna a presentarsi al pubblico in un breve filmato. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video pone l'accento sulle letali potenzialità dell'ormai iconica Beam Katana, l'arma lucente brandita dal protagonista. Tra combo aggressive e violente, lo stile di combattimento di Travis Touchdown non sembra poter lasciare scampo agli avversari, sconfitti dalla spada laser del sicario.

Ben presto, i giocatori potranno avventurarsi entro i confini di questa bizzarra nuova epopea sviluppata da Suda 51. La data di lancio di No More Heroes III, lo ricordiamo, è infatti fissata per tra due mesi, con il Day One in programma per la giornata del 27 agosto 2021. Esattamente come nel caso dei precessori, anche il terzo capitolo sarà disponibile in esclusiva su hardware della grande N, con No More Heroes III destinato ad approdare sulla sola Nintendo Switch, in contemporanea su tutti i mercati.



In attesa della release, un ulteriore trailer ha ripercorso la storia di No More Heroes e No More Heroes II.