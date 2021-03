No More Heroes: in arrivo le edizione fisiche su Switch da Limited Run Games

No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle arriveranno in edizione fisica su Nintendo Switch prossimamente. Ad annunciarlo è Limited Run Games, nota azienda americana specializzata nella realizzazione di formati fisici a tiratura limitata per titoli disponibili solo in formato digitale.

L'apertura dei preordini sul sito di Limited Run Games è fissata al 12 marzo per entrambi i giochi usciti originariamente su Wii, il primo nel 2008 e il secondo nel 2010. Oltre alle edizioni standard, i due titoli godranno rispettivamente anche di una Collector's Edition ricca di contenuti. Le Collector's includeranno il gioco, un poster reversibile formato 18x24, la colonna sonora, uno steelbook e una scatola esterna stilizzata. Nel caso del secondo capitolo sarà incluso anche un artbook con tanto di intervista dietro le quinte agli sviluppatori. Prenotandole entrambe si riceverà una replica della bandiera di Santa Destroy, la città in cui è ambientata la serie firmata Grasshopper Manufacture.

Per i collezionisti e fan delle produzioni create dal visionario Suda51 si tratta della giusta occasione per mettere le mani sopra i due Action/Adventure con protagonista il carismatico Travis Touchdown. Se non siete interessati al fisico, o se vi scoraggia prenotare dagli Stati Uniti, nessun problema: i due No More Heroes sono disponibili su Switch in formato digitale. Ricordiamo inoltre che durante l'ultimo Nintendo Direct è stato annunciato che No More Heroes 3 uscirà su Switch il 27 agosto 2021.