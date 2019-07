No More Heroes: in arrivo la remastered dei primi 2 capitoli su PS4?

Non avete mai giocato a No More Heroes o vorreste giocarlo su console dell'attuale generazione? Sappiate allora che la remastered dei primi due capitoli della serie potrebbero arrivare su PlayStation 4.

Ad annunciare l'ipotetico arrivo delle remastered in questione è stato proprio Suda51 nel corso di un'intervista ai microfoni di Dengeki Online. Lo sviluppatore ha infatti dichiarato di aver intenzione di portare No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle sulla console Sony e, stando alle sue parole, sono attive le trattative con Marvelous e, a quanto pare, le cose stanno andando per il verso giusto. Non è quindi da escludere che l'annuncio ufficiale possa arrivare nel corso dei prossimi mesi, magari in occasione dell'edizione 2019 del Tokyo Game Show.

Durante l'intervista si è anche parlato di Travis Strikes Again: No More Heroes, titolo che sembra aver subito l'influenza di un gioco indie come Hotline Miami. Secondo lo sviluppatore si tratta di una situazione molto bizzarra, dal momento in cui molti sviluppatori indipendenti nel corso degli annis si sono spesso ispirati ai suoi titoli (Killer7 e il primo No More Heroes su tutti).

Vi ricordiamo che Travis Strikes Again ha una data d'uscita su PC e PS4, infatti arriverà su entrambe le piattaforme a partire dal prossimo 17 ottobre 2019.