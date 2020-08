No More Heroes: la prima avventura di Travis è in arrivo su Nintendo Switch?

La Taiwan Digital Game Rating Committee ha inserito nel proprio database No More Heroes per Nintendo Switch, riedizione del gioco omonimo uscito nel 2007 su Wii e in seguito su PlayStation 3 e Xbox 360 come No More Heroes Heroes' Paradise.

"Travis Touchdown potrebbe diventare il più temibile assassino nella storia americana... se solo ci si mettesse d'impegno. Le distrazioni poi, non mancano mai: film da guardare, prati da rasare, gadget da collezionare. Solo con il tuo aiuto potrà fare carriera, passando da sfaccendato part-time a killer professionista, in No More Heroes."

Al momento Suda51 è al lavoro su No More Heroes 3 mentre non si è mai parlato di un porting del primo episodio per Switch, nel 2019 lo stesso Suda aveva accennato al possibile arrivo di No More Heroes e No More Heroes 2 su PS4 ma niente si concretizzato in questi mesi.

No More Heroes potrebbe essere distribuito singolarmente oppure come bonus preorder o contenuto aggiuntivo della Deluxe Edition di No More Heroes 3. Si tratta però solamente di supposizioni e ad oggi l'uscita si NMH per Switch non è stata annunciata o confermata, certo è che la comparsa sulla rating board taiwanese è sicuramente una prova interessante.