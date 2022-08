No More Heroes III: su Amazon è preordinabile l'edizione per PS5 a soli 39,99 euro

No More Heroes III è un videogioco hack-and-slash action/adventure del 2021, sviluppato e pubblicato da Grasshopper Manufacture in collaborazione con Marvelous. È il quarto capitolo di No More Heroes ed il terzo della serie principale.

Dopo una pausa di undici anni da No More Heroes 2: Desperate Struggle, il gioco vede come protagonista l'assassino professionista Travis Touchdown e segue il suo ritorno nella città immaginaria di Santa Destroy, mentre deve difendere il mondo da un potente esercito di invasori alieni guidati dal il principe sovrano galattico FU e i suoi nove soldati che adottano la facciata dei supereroi galattici.

Il gioco è già uscito per Nintendo Switch il 27 agosto 2021 (acquistabile a questo link al prezzo di 39,90 euro con spedizione immediata), ora l'edizione fisica è in preordine anche per PS5 al super prezzo di 39,99 euro con spedizione gratuita e consegna al day one se siete abbonati a Prime.

Clicca qui per preordinare l'edizione fisica di No More Heroes III per PS5 a soli 39,99 euro

La versione fisica è prevista anche per Xbox One e Xbox Series X ma non è ancora apparsa nel catalogo di Amazon, provvederemo a segnalarvela non appena sarà preordinabile.

Per risparmiare per il preordine del gioco, vi segnaliamo che possono essere applicate anche altre promozioni di Amazon, come per esempio la possibilità di ottenere un buono sconto da 10 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos.