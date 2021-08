No More Heroes III preordinabile su Amazon ad un prezzo scontato

No More Heroes III è un videogioco di azione e avventura hack and slash sviluppato e pubblicato da Grasshopper Manufacture per Nintendo Switch. È il quarto capitolo della serie e il terzo della serie principale di No More Heroes.

Il brand firmato da Suda51 si è sempre distinto per una follia sopra le righe e per uno stile irriverente e spettacolare, in questo ultimo capitolo troveremo nuovi nemici pronti ad ostacolare il cammino di Travis, dando vita a combattimenti adrenalinici che promettono anche un'ottima varietà grazie alle caratteristiche peculiari di ciascun nemico.

