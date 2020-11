No More Heroes su Nintendo Switch: video confronto con Wii e PS3

In occasione dell'ultimo Nintendo Direct, trasmesso senza preavviso dalla Casa di Kyoto, è stato ufficialmente annunciato l'esordio delle prime avventure di Travis Touchdown su Nintendo Switch.

La versione rimasterizzata di No More Heroes è infatti stata pubblicata a sorpresa sull'hardware nipponico. È stata così offerta ai giocatori la possibilità di recuperare il primo capitolo della serie di SUDA 51 nella sua edizione definitiva, rivista e revisionata dal punto di vista tecnico. Il team di sviluppo ha condotto sul titolo un'operazione di aggiornamento, che ha consentito di portare su Nintendo Switch una edizione graficamente più avanzata di No More Heroes. Per osservare i risultati ottenuti, il noto YouTuber El Analista de Bits ha pubblicato un interessante video confronto, disponibile direttamente in apertura a questa news. Con il filmato, la versione Nintendo Switch del gioco viene paragonata a quella per Nintendo Wii e PlayStation 3.



Ricordiamo che la console ibrida ha accolto a sorpresa anche la seconda avventura di Travis Touchdown, con la versione rimasterizzata di No More Heroes II. Durante il Nintendo Direct, Grasshopper Manufacture ha inoltre presentato nuovamente al pubblico No More Heroes III. Complessivamente, gli annunci del Nintendo Direct Mini di ottobre 2020 sono stati particolarmente graditi ai fan della saga di SUDA 51.