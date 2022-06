No More Heroes: Suda51 sogna il film con Travis interpretato da Ryan Gosling

Nell'immaginare un eventuale adattamento cinematografico della serie di No More Heroes l'istrionico Suda51, che di recente si è reso grande protagonista della conferenza di Devolver Digital al Summer Game Fest, ha indicato un attore in particolare che vedrebbe molto bene nei panni del protagonista Travis Touchdown.

In una recente intervista, al game designer giapponese è stato chiesto di un potenziale film hollywoodiano basato sulla serie di No More Heroes. Discutendo di un progetto del genere, Suda ha rivelato i nomi dell'industria cinematografica a cui vorrebbe legarsi per compiere l'impresa, a cominciare dall'interprete del protagonista Travis Touchdown: "Probabilmente sceglierei Ryan Gosling", ha dichiarato.

Oltre all'attore principale, Suda ha anche espresso le sue opinioni su chi dovrebbe dirigere il film: "E come regista, probabilmente sceglierei James Gunn... Se invece dovessi optare per un regista giapponese, allora mi affiderei a Takashi Miike". Queste opzioni non sono particolarmente sorprendenti poiché Suda ha lavorato con entrambi i registi. Nel 2012, infatti, Suda ha diretto l'hack-and-slash Lollipop Chainsaw, scritto insieme a Gunn, mentre con Miike ha doppiato un personaggio di No More Heroes 2 basato su se stesso.

A proposito di Lollipop Chainsaw, è stato confermato che il gioco tornerà grazie a Dragami Games, sebbene non sia ancora chiaro in che modo verrà riproposto il titolo o eventualmente espanso con un sequel.