Morta Kombat 1 avrà anche un minigioco davvero macabro, secondo una rating board

Tra sangue, violenza e Fatality, Mortal Kombat è da sempre un concentrato di brutalità, non solo per quanto riguarda i combattimenti ma anche nei suoi aspetti di contorno come i minigiochi. Mortal Kombat 1 non farà eccezione, ed uno di questi sarà piuttosto macabro in piena coerenza con le atmosfere della serie.

Stando a quanto rivelato dalla Infocomm Media Development Authority, rating board di Singapore, il nuovo episodio della serie targata NetherRealm Studios prevede la presenza di un "minigioco in alcune modalità dove i giocatori saranno chiamati a distruggere una testa decapitata per proseguire". Non ci sono dettagli maggiori su cosa offre effettivamente il minigame ed in quali condizioni si verifica, ma in ogni caso si tratta di un tipo di contenuto in linea con quanto già visto in passato all'interno del brand.

Già in Mortal Kombat del 2011, ad esempio, in un livello del Test Yout Might era richiesto di spaccare una testa mozzata, pertanto è probabile che in Mortal Kombat 1 ritroveremo una sfida analoga tra le varie opzioni di gioco. Nel frattempo NetherRealm Studios ha svelato il primo Kombat Pack DLC di Mortal Kombat 1, che introdurrà ulteriori sei personaggi al roster di base.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale su Mortal Kombat 1 dove si parla anche del clan Lin Kuei e di Johnny Cage.