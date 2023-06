Mortal Kombat 1: 7 minuti di gameplay in 4K per il brutale picchiaduro

Come promesso, NetherRealm Studios ha mostrato per la prima volta il gameplay di Mortal Kombat 1 in occasione della nuova edizione del Summer Game Fest. Il reboot della storica serie picchiaduro torna a farsi apprezzare con un nuovo, brutale filmato di gioco.

La testata di IGN.com ha recentemente pubblicato un filmato di 7 minuti di gameplay in 4K di Mortal Kombat 1, grazie al quale possiamo dare uno sguardo ad alcuni match direttamente giocati dagli sviluppatori del titolo. Si tratta di un'ottima occasione per osservare dei match integrali con protagonisti alcuni tra i personaggi più iconici del franchise, nonché per analizzare più nel dettaglio le nuove meccaniche di gameplay introdotte.

A menarsele di santa ragione, in questo caso, troviamo principalmente Kitana, Sub-Zero, Kenshi e Liu Kang, ma fanno la loro apparizione anche Sonya Blade, Kano e altri come Kameo Fighter, una delle novità principali della produzione tramite cui i match vengono arricchiti con gli assist di altri lottatori. Immancabili le fatal blow e, soprattutto, le fatality, vero e proprio marchio di fabbrica della serie che come al solito non si risparmiano in quanto a spettacolarità e truculenza.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in apertura, vi ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile a partire dal 19 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo picchiaduro di NetherRealm vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Mortal Kombat 1.