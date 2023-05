Mortal Kombat 1 accoglie Jean-Claude Va Damme, skin alternativa per Johnny Cage

Ancora bisogna scoprire quali saranno le guest star di Mortal Kombat 1, ma intanto arriva una prima conferma: Jean-Claude Van Damme, l'iconica star di film d'azione, sarà presente in Mortal Kombat 1, sebbene non come un lottatore vero e proprio.

Van Damme sarà infatti una skin alternativa di Johnny Cage ed accessibile attraverso la Premium Edition del gioco, una delle edizioni di Mortal Kombat 1 confermate da NetherRealm Studios subito dopo il reveal trailer del nuovo episodio della serie. La skin di Van Damme sarà ovviamente inclusa anche nella Kollector's Edition di Mortal Kombat 1, che include tutti i contenuti previsti per la Premium Edition.

Si tratta indubbiamente di un'aggiunta curiosa ma comunque perfettamente in linea con la caratterizzazione di Johnny Cage, famoso nell'universo di Mortal Kombat come una megastar di film d'azione di culto, proprio come lo stesso Jean-Claude Van Damme. Per il momento non è stato ancora mostrato il modello poligonale dell'attore, ma resta comunque un'aggiunta che attirerà le attenzioni dei fan della serie, già abituati alla presenza di tante iconiche star hollywoodiane nei precedenti giochi della serie.

La skin di Van Damme sarà disponibile subito al day one di Mortal Kombat 1 che, ricordiamo, è stato fissato al 19 settembre 2023 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.