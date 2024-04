Mortal Kombat 1, acquistalo su Amazon a metà prezzo, super promozione

A pochi mesi dall'uscita, il nuovo capitolo della serie Mortal Kombat è in offerta su Amazon in edizione fisica per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, se attendavate un calo di prezzo per poterlo acquistare, questa potrebbe essere l'occasione giusta.

Vai subito all'offerta Il gioco è acquistabile a 35 euro per Nintendo Switch (con lo sconto del 50% dal prezzo di listino di 69,99 euro), 37 euro per PS5 (invece di un prezzo di listino di 74,99 euro) e sempre 35 euro per Xbox Series X, di seguito i link alle promozioni:

Anche la "Premium Edition" scende di prezzo su Amazon, questa edizione che include il Kombat Pack 1 comprensiva di skin per i personaggi, 6 nuovi personaggi selezionabili, 5 nuovi lottatori kameo e 1.250 cristalli di drago, è in promozione a 66 euro per PS5 o 38 euro per Xbox Series X, contro un prezzo di listino di 99,99 euro, acquistabile a questi link:

La ricca "Kollector's Edition" del gioco è ancora disponibile all'acquisto a 199.99 euro per PS5 o 249,99 euro per Xbox Series X:

Un'edizione da collezione assolutamente preziosa, con una statua di Liu Kang alta 41 cm, tutti i contenuti della Premium Edition, tre stampe artistiche, skin dei personaggi, 1450 cristalli di drago ed una valigetta in metallo.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?

Su Final Fantasy VII Rebirth è uno dei più venduti di oggi.