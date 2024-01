Mortal Kombat 1: un affilato cosplay di Kitana dal reboot sfodera i ventagli

Il trentesimo anniversario del franchise festeggiato nel 2023 ha portato all'uscita di Mortal Kombat 1, un completo reboot della saga iconica di picchiaduro che riavvia la linea temporale creando una nuova storia. Tra i protagonisti del roster ritroviamo Kitana, la quale però non vive più l'eterna rivalità con Mileena.

Il fighting game di NetherRealm si è rinnovato ripartendo dal principio, con una storia ben diversa da quella classica. Kitana, ad esempio, è la sostenitrice numero uno di sua sorella gemella Mileena al trono del Regno Esterno. L'unico scopo nella vita della "ninja azzurra" sembra essere quello di proteggere sua sorella, nonostante siano in molti quella che la vorrebbero come regina. Cela inoltre il segreto di Mileena, affetta dalla malattia dei Tarkat.

Nonostante la tutto sommato recente uscita, in Mortal Kombat 1 non sono mancate le patch e le novità. Dopo Omni-Man, è stato Quan Chi l'ultimo ad aggregarsi al roster di Mortal Kombat 1. Dal 16 gennaio, invece, è arrivato il Kameo di Khameleon, oltre che un probabile DLC per la storia di Mortal Kombat 1.

In attesa di scoprire le prossime sorprese, in questo affilato cosplay di Kitana da Mortal Kombat ritroviamo la principessa di Edenia con i ventagli sfoderati. Nell'interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Aigera Dunamis vediamo la Kitana del reboot, ossia la versione apparsa in Mortal Kombat 1.