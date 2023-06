Mortal Kombat 1: annunciate le date dello Stress Test, si parte la prossima settimana

Oltre ad averci regalato un'ampia anteprima di Mortal Kombat 1 al Summer Game Fest, NetherRealm Studios torna ad aggiornarci sul suo nuovo picchiaduro annunciando le date ufficiali dello Stress Test che si terrà su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Lo Stress Test di Mortal Kombat 1 si terrà dalle ore 17:00 del 23 giugno fino al 26 giugno alla stessa ora. Avete ancora la possibilità di registrarvi per avere la possibilità di partecipare, con gli inviti che dovrebbero essere distribuiti in modo casuale ai selezionati il 21 giugno. Solo i giocatori con sede in Nord America, America Latina, Brasile ed Europa possono partecipare al test.

Come detto, lo Stress Test sarà disponibile solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Lo stress test supporterà il multiplayer online 1v1 e una modalità Klassic Towers per giocatore singolo limitata contro avversari controllati dall'IA. "Lo scopo è quello di mettere deliberatamente sotto stress la nostra infrastruttura online e identificare potenziali problemi prima del lancio del gioco", ha dichiarato Warner in una FAQ. I giocatori che preordinano il gioco per PS5 o Xbox Series X/S riceveranno l'accesso al beta test del gioco, che dovrebbe svolgersi ad agosto, anche in questo caso su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.