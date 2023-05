Mortal Kombat 1: annunciato lo stress test online su PS5 e Xbox Series X|S

Avete voglia di menare mazzate in Mortal Kombat 1 prima del lancio ufficiale? Potreste avere fortuna, perché NetherRealm Studios ha appena annunciato uno stress test del picchiaduro con cui lo studio andrà a verificare la stabilità e l'efficienza dell'infrastruttura online.

NetherRealm Studios ha annunciato lo stress test di Mortal Kombat 1, specificando che non si tratterà di una Beta, e che per questo motivo sarà completamente slegato dai bonus pre-order (che consentiranno invece di accedere alla Beta vera e propria e all'early access del gioco). Il test sarà disponibile esclusivamente su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e non su PC e Nintendo Switch. Per avere un'occasione di essere selezionati, potete visitare questo indirizzo.

Nella FAQ pubblicata dagli sviluppatori, viene confermato che un account Warner Bros. Games sarà necessario per accedere al test, ma che potrete fare a meno di un abbonamento a Playstation Plus o Xbox Live Gold. Il cross-platform tra PlayStation e Xbox non sarà supportato in questa versione di prova.



Per quanto riguarda i contenuti, i partecipanti potranno accedere alla modalità multiplayer online 1v1, oltre ad una versione limitata della Klassic Tower in cui si potrà sfidare l'I.A. Nessuna informazione è stata invece diffusa relativamente ai personaggi che potremo utilizzare.

In attesa di ammirare il primo video gameplay al Summer Game Fest, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Mortal Kombat 1 per ulteriori approfondimenti sul reboot della storica serie picchiaduro.