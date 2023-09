Mortal Kombat 1: arriva la vampira Nitara, doppiata da Megan Fox

WB Games e NetherRealms Studios hanno annunciato l'ingresso di un nuovo lottatore nel roster di Mortal Kombat 1: si tratta della vampiressa Nitara, doppiata per l'occasione dall'attrice e influencer Megan Fox.

La Fox si è detta molto contenta di poter prestare la voce ad un personaggio di Mortal Kombat ribadendo come sia "un vero onore far parte di una delle serie di videogiochi più famose di sempre", per l'occasione Warner Bros ha pubblicato un trailer che introduce al pubblico il personaggio di Nitara.

Nitara è la vampiressa che domina il desolato regno di Vaeternus, un mondo avvolto nelle tenebre e che Nitara è chiamata a proteggere dagli attacchi delle forze del male.

In queste ultime ore un leak ha svelato il roster di Mortal Kombat 1, inoltre sembra siano previsti numerosi lottatori Kameo in arrivo tramite DLC, oltre a vari Kombat Pack che andranno ad aggiungere nuovi lottatori e crossover con personaggi del cinema, dell'animazione e di altri videogiochi, come da trazione per la serie Mortal Kombat negli ultimi anni.

Mortal Kombat 1 esce il 19 settembre su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, non sono invece previste versioni per console di vecchia generazione come PlayStation 4 e Xbox One. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Mortal Kombat 1 dalla Gamescom.