Mortal Kombat 1, arrivano alcuni cambiamenti: ecco le patch notes del primo aggiornamento

Le prime recensioni di Mortal Kombat 1 sono ottime, a dimostrazione di come l'ultimo lavoro ideato da NetherRealm Studios e Warner Bros. Games abbia conquistato la critica specializzata ed il pubblico. I cambiamenti introdotti con quest'ultimo capitolo sono parecchi e continueranno ad aumentare anche nei prossimi giorni grazie al primo update.

Nella giornata di oggi, Warner Bros. Games ha pubblicato le patch notes del primo update di Mortal Kombat 1 sul proprio sito ufficiale. Con un post in cui vengono elencate le migliorie che verranno apportate, infatti, il publisher del gioco informa l'utenza videoludica dei cambiamenti in arrivo. Tra questi possiamo notare l'aggiunzione di nuove opzioni di accessibilità, nuove mosse finali ed altro ancora. Qui di seguito vi riportiamo le patch notes complete dell'aggiornamento in questione:

Generale

Correzioni generali di errori;

Opzioni di Accessibilità aggiunte e arricchite;

Messa a punto e rifinitura dei personaggi;

Numerose Mosse finali aggiunte;

Interfaccia migliorata e ridefinita per includere nuove opzioni aggiuntive.

Invasioni

Revisioni sostanziali e rifinitura di vari scontri;

Miglioramenti generali dell’Interfaccia;

Correzioni generali di errori;

Scontri con i boss bilanciati;

Progressione mesa aggiustata;

Contenuto Stagione 1 aggiunto;

Sfida delle Torri aggiunta al portale mesa.

Storia

Miglioramenti del lettore multimediale;

Rifinitura visuale di numerose scene;

Messa a punto del finale della Storia e del boss finale;

Risoluzione filmati 4k aggiunta.

Online

Miglioramenti del matchmake;

Correzioni di errori nelle modalità online.

In rete vi è un gran parlare dell'ultimo progetto picchiaduro di NetherRealm: nella giornata di oggi, infatti, sono giunte le prime video-analisi dele versioni PC, Xbox e PS5 di Mortal Kombat 1. Quale versione ha la meglio sulle altre in termini di prestazioni e non solo?