Mortal Kombat 1 attesissimo: è già il gioco più preordinato su PlayStation Store!

E' bastato solamente il reveal trailer di Mortal Kombat 1 per mandare in estasi i fan della serie e dei Picchiaduro in generale, che già attendono con estrema impazienza l'uscita del gioco il prossimo 19 settembre. L'hype è tale che l'opera NetherRealm Studios sta già raccogliendo i primi grandi successi.

La versione PS5 di Mortal Kombat 1 ha infatti già conquistato la vetta dei giochi più preordinati sul PlayStation Store, non solo per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma anche nel Regno Unito. In tal senso il nuovo Mortal Kombat sta facendo meglio di un altro titolo molto atteso come Diablo IV, in uscita a breve (precisamente il prossimo 6 giugno) e di recente al centro di una Beta molto popolare. In particolare è la Premium Edition di Mortal Kombat 1 ad essere stata prenotata in massa dai giocatori, probabilmente allettati dall'inclusione del Kombat Pack 1 che includerà nuovi personaggi aggiuntivi.

Insomma, sembrano esserci le premesse affinché il nuovo episodio della serie possa rivelarsi un ulteriore importante successo per il franchise: ricordiamo che la serie di Mortal Kombat ha venduto oltre 80 milioni di copie confermandosi il brand più venduto di sempre in ambito Picchiaduro. E con queste premesse, Mortal Kombat 1 sembra già sulla buona strada per consolidare ancora di più questo importante primato.