Mortal Kombat 1 avrà il supporto al Rollback Netcode?

Sebbene l'annuncio di Mortal Kombat 1 sia avvenuto solo con un trailer in computer grafica e bisognerà attendere un paio di settimane per vedere il gameplay in movimento, conosciamo già alcune delle principali feature del violento picchiaduro a incontri di prossima uscita.

Attraverso una pagina dedicata alle FAQ sul portale ufficiale, Netherrealm Studios ha confermato che Mortal Kombat 1 implementerà il rollback netcode negli sconti che si terranno nelle modalità multiplayer online.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il rollback netcode è una particolare tecnologia che prevede le successive mosse del giocatore e, così facendo, anticipa gli input e rende molto più fluido il match anche quando la qualità della connessione è lontana dalla perfezione. Come potete intuire, quindi, si tratta di un sistema fondamentale per qualsiasi picchiaduro, senza il quale si rischia di avere un'esperienza con momenti di lag e mosse/combinazioni che non vanno a segno.

In attesa di poter verificare se la tecnologia è stata correttamente implementata nel corso della versione Beta di Mortal Kombat 1, vi ricordiamo che è già possibile provare ad iscriversi per prendere parte ai test che si terranno durante l'estate 2023.

Per quello che riguarda invece la versione finale, questa sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2023, con l'early access (incluso solo nelle edizioni più costose) che avrà il via il 14 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.