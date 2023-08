Mortal Kombat 1, avvistata Invasions: la nuova modalità single player spunta in Brasile

Mentre arriva la conferma della presenza di Reptile, Ashrah e Havik nel roster di Mortal Kombat 1, dal Brasile arriva un interessante avvistamento legato al picchiaduro.

Un utente Reddit originario del paese latinoamericano riferisce infatti di aver realizzato una scoperta al momento del preordine del gioco presso un negozio locale. Come potete verificare dal post in calce, l'appassionato si è trovato di fronte una pubblicità di Mortal Kombat 1 che riporta anche un'immagine del retro della confezione del picchiaduro. Proprio su quest'ultima, trovano posto dei dettagli legati a una ancora inedita modalità di gioco battezzata Invasions.

Stando alla descrizione offerta dalla pubblicità, quest'ultima dovrebbe rappresentare una nuova modalità single player, destinata a debuttare con Mortal Kombat 1. Sulla cover, si legge quanto segue: "Attraversa i reami di Mortal Kombat facendo fronte a invasori di ogni epoca in una esperienza a giocatore singolo completamente nuova". A corredo della breve descrizione, la box retail del titolo offre una piccola immagine, riportata anch'essa all'interno del post Reddit.



Al momento, da NetherRealm non sono giunte conferme ufficiali relative all'effettiva esistenza della modalità Invasions avvistata in Brasile. Per saperne eventualmente di più sarà dunque necessario attendere. Nel frattempo, manca ormai poco alla partenza della Closed Beta di Mortal Kombat 1.