Mortal Kombat 1 va benone su PS5 e Xbox Series X|S ma 'è troppo' per Switch: i test di DF

Di ritorno dalla dimensione picchiaduro di NetherRealm con la nostra recensione di Mortal Kombat 1, ci rituffiamo nelle atmosfere dell'ultimo capitolo della serie ideata da Ed Boon per scoprire i risultati grafici e prestazionali dell'analisi tecnica di Digital Foundry.

Nel testare le performance e il comparto tecnico dell'ultima esperienza picchiaduro degli studi NetherRealm, il noto collettivo di giornalisti 'tech enthusiast' legato a Eurogamer.net ritiene che la software house al seguito di Ed Boon abbia fatto un ottimo lavoro con versioni di Mortal Kombat 1 per piattaforme di ultima generazione ma che, al contempo, non sia riuscita a offrire un'esperienza grafica e ludica accettabile su Nintendo Switch.

Il porting di MK1 su Switch, che ricordiamo essere stato affidato a Shiver Entertainment e Saber Interactive, viene criticato aspramente dal team di DF non solo per le evidenti lacune di natura squisitamente grafica rispetto alle controparti maggiori per PC e piattaforme current-gen di Sony e Microsoft, ma anche per i problemi di prestazioni riscontrati nella stabilità del framerate, nella bontà delle animazioni e nella gestione complessiva dell'esperienza di gioco. Lo stesso Ed Boon, d'altronde, è consapevole dei problemi di Mortal Kombat 1 su Switch e promette di risolversi presto.

Tornando alle controparti per PS5 e Xbox Series X|S, i giornalisti di Digital Foundry si dicono pienamente soddisfatti degli sforzi profusi da NetherRealm nel restituire a schermo un gameplay ancorato sui 60fps, con un livello di dettaglio mai visto in un videogioco di combattimento: "Dalla qualità dell'illuminazione ai materiali che mappano le superfici di ambientazioni e personaggi, passando per le animazioni in motion capture, tutto è stato realizzato in maniera brillante, e stiamo pur sempre parlando di un videogioco su Unreal Engine 4".