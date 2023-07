Mortal Kombat 1, la Beta ha una data: quali personaggi ci saranno?

E' quasi tutto pronto per la Closed Beta di Mortal Kombat 1, riservata a tutti coloro che hanno già preordinato il nuovo Picchiaduro di NetherRealm Studios. Attraverso un post su Twitter, gli sviluppatori rivelano i dettagli sui test del gioco, che prenderanno il via tra poche settimane.

La Beta di Mortal Kombat 1 partirà il prossimo 18 agosto 2023 ed andranno avanti fino al successivo 21 agosto. Confermate anche le piattaforme sulle quali sarà disponibile, ossia PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mentre almeno per il momento non sembra previsto nessun test su PC o Nintendo Switch.

Per quanto riguarda invece i contenuti della Closed Beta, NetherRealm Studios rivela che saranno 5 i lottatori giocabili: Liu Kang, Sub-Zero, Kitana, Johnny Cage e Li Mei. Presenti anche i personaggi Kameo mossi dall'intelligenza artificiale e richiamabili in combattimento in qualunque momento come sostegno: potremo scegliere tra Sonya, Jax, Kano e Frost. Soltanto due infine le arene nelle quali sarà possibile darsi battaglia, vale a dire Johnny Cage's Mansion e The Teahouse.

Pur senza magari essere una Closed Beta ricchissima, c'è comunque quanto basta per approfondire al meglio il sistema di combattimento del nuovo Mortal Kombat, imparando a sfruttare durante gli scontri anche i vantaggi dati dai lottatori Kameo oltre alle nuove combo e Fatality messe a punto dagli sviluppatori. Nel frattempo il director Ed Boon ha confermato che il supporto di Mortal Kombat 1 andrà avanti almeno fino al 2025, oltre a svelare indicativamente quanto dovrebbe durare la storia di Mortal Kombat 1 facendo un paragone con i precedenti giochi della serie.