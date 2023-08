Mortal Kombat 1 Beta: date, lottatori, arene, peso e come riscattare i codici

Manca ormai pochissimo all'apertura dei server della Beta di Mortal Kombat 1, che potrà essere scaricata da tutti i giocatori che hanno preordinato il nuovo capitolo del violento picchiaduro. In attesa di poter provare il gioco, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fase di test.

Data e ora di sblocco

Le porte della Beta di Mortal Kombat 1 si apriranno il prossimo venerdì 18 agosto 2023 alle ore 17:00 del fuso orario italiano. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo del picchiaduro, sarà possibile continuare a giocare senza interruzioni per tutto il weekend e oltre, visto che la chiusura dei server è fissata a lunedì 21 agosto 2023, sempre alle ore 17:00 italiane.

Lottatori

Ecco tutti i lottatori e gli aiutanti che si potranno utilizzare durante la Beta di MK1:

Lottatori

Liu Kang

Sub-Zero

Kenshi

Kitana

Johnny Cage

Li Mei

Kameo Fighters

Kano

Sonya

Jax

Frost

Arene

Nel corso del periodo di prova di Mortal Kombat 1 gli incontri si potranno svolgere solo in un ristretto numero di scenari. Le uniche arene presenti nella Beta saranno infatti The Teahouse e Johnny Cage's Mansion.

Modalità

La principale modalità disponibile nella versione Beta di Mortal Kombat 1 sarà il versus 1 contro 1 da giocare in multiplayer online. I partecipanti potranno però mettersi alla prova contro l'intelligenza artificiale anche in una modalità single player, ovvero una Torre Classica.

Peso del download

Grazie ad un leak del database del PlayStation Store ad opera dell'account Twitter PlayStation Game Size, sappiamo che la versione PlayStation 5 della Beta avrà un peso di 12,705 GB. Possiamo quindi ipotizzare che su Xbox Series X|S le dimensioni del download saranno simili se non addirittura identiche. Al momento, il preload della versione Beta è già disponibile e chi ha prenotato il gioco in versione digitale sulla console Sony o Microsoft può procedere al download dalla sua libreria, dove da poco è stato aggiunto il gioco.

Come riscattare i codici

A meno che non abbiate prenotato il gioco in versione digitale su PlayStation 5 o Xbox Series X|S (in tal caso, la Beta appare automaticamente in raccolta e va solo scaricata), occorre riscattare manualmente il codice che viene fornito dal venditore. Tale codice non va inserito sul PlayStation Store o sul Microsoft Store, ma occorre eseguire l'accesso all'account Warner Bros e visitare la pagina dedicata alle versioni Beta: qui dovrete inserire il codice che avete ricevuto e selezionare la piattaforma sulla quale volete provare il picchiaduro. Completata questa fase, riceverete il codice da riscattare su PS5 o Xbox Series X|S.

Servirà un abbonamento?

È stato confermato che per poter accedere alla modalità competitiva online della Beta di Mortal Kombat 1 sarà richiesto un abbonamento attivo a PlayStation Plus (PS5) o Xbox Game Live Gold (Xbox Series X|S). L'accesso alla Torre Classica è invece libero per tutti, a patto di avere accesso alla Beta.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete vedere il trailer di Mortal Kombat 1 che mostra per la prima volta Reptile, Ashrah e Havik.